RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Буковині сім'ї скасували
субсидії через купівлю iPhone

На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:10

На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone

Пропонуємо до обговорення:
У Чернівецькій області сім'ю позбавили субсидії через купівлю гаджетів Apple на загальну суму в 189 тис. грн. Про це пише AIN.UA з посиланням на Департамент соціального захисту населення ЧОДА.

Дивися повний текст На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81514
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:10

А может они в кредит их брали )
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 75
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:13

  alex_dvornichenko написав:А может они в кредит их брали )

Да даже в кредит на два года. это по 5к в месяц. А коммунальные ну пускай тысячу.
Так что если информация достоверная то правильно сделали.
-Segey-
 
Повідомлень: 40
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:16

Неплохо было бы с этих хитросделанных вуек уже полученное в двойном объеме струсить.
В Европу через жony!
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 19.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 14:22

  alex_dvornichenko написав:А может они в кредит их брали )

Ну да, тогда нафига им субсидия. 6000 € хватит на много месяцев коммуналку заплатить.
link654
 
Повідомлень: 343
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:18

Это говорит о неэффективности субсидий, так как не могут отследить ,кто их получает. Это 1 случай на 6 миллионов.
laa1999
 
Повідомлень: 2609
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:42

  laa1999 написав:Это говорит о неэффективности субсидий, так как не могут отследить ,кто их получает. Это 1 случай на 6 миллионов.

судя из статьи как раз таки могут отследить, просто тут вопиющий случай, получивший огласку. Таких "неимущих" еще и штрафануть бы
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 04.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:50

Re: На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhon

Лайфхак від Реви:
«Например, есть семья: жена, муж, двое детей. Муж зарабатывает много, жена не работает. И жена с детьми регистрируются у ее родителей, пенсионеров. Им, конечно, дается субсидия. А человек зарегистрирован у мамы, но живет здесь. Мама потом приходит и говорит, что он хоть и зарегистрирован, однако не живет у нее. Инспекторы этот факт подтверждают и снимают его с расчета. И таким образом его доход не учитывается», – рассказал Рева. http://www.aif.ua/money/otberut_subsidi ... a_etot_raz
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1749
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:44

То есть, если твой родственник, которого ты знать не знаешь, купил айфон - тебе отменят субсидию?
deusfromchaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 02.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:02

  deusfromchaos написав:То есть, если твой родственник, которого ты знать не знаешь, купил айфон - тебе отменят субсидию?

якщо прописаний в квартирі - то так)
sdmitruk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 11.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, Вкладчик1234 і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через санкції проти "РусАлу" алюміній рекордно подорожчав
R2 » Сер 18 кві, 2018 19:46
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 19:46
rotator
Через "Укртатнафту" Україна щодня недоотримує 336 млн...
R2 » Вів 17 кві, 2018 06:58
2 103
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 10:02
Jack Reacher
Американські поліцейські отримали апарати для злому iPhone
R2 » Нед 15 кві, 2018 18:19
3 171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 03:39
EKO
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.