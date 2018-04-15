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На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:13
И правильно сделали. Вообще помощь далеко не всегда приходит к тем, кто в ней нуждается, я наблюдал, как за гуманитарными наборами приезжают раскормленные морды на джипах или как "мать-одиночка" ходит по магазинам и просит обменять гуманитарные макароны/тушёнку на водку.
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dolmatov678
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:01
Каким образом узнали о покупке? Особенно если допустить, что покупка могла быть за наличку
Всё IMHO
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Додано: Чет 19 кві, 2018 22:09
laa1999 написав:
Это говорит о неэффективности субсидий, так как не могут отследить ,кто их получает. Это 1 случай на 6 миллионов.
субсидии - вынужденное зло, да. но - куда меньшее, чем дотации коммунальщикам/нафтогазу ради "низких тарифов".
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Xirss
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