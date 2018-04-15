На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:13
И правильно сделали. Вообще помощь далеко не всегда приходит к тем, кто в ней нуждается, я наблюдал, как за гуманитарными наборами приезжают раскормленные морды на джипах или как "мать-одиночка" ходит по магазинам и просит обменять гуманитарные макароны/тушёнку на водку.
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:01
Каким образом узнали о покупке? Особенно если допустить, что покупка могла быть за наличку
Всё IMHO
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:09
Додано: П'ят 20 кві, 2018 01:11
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