На Буковині сім'ї скасували субсидії через купівлю iPhone

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 21:13
И правильно сделали. Вообще помощь далеко не всегда приходит к тем, кто в ней нуждается, я наблюдал, как за гуманитарными наборами приезжают раскормленные морды на джипах или как "мать-одиночка" ходит по магазинам и просит обменять гуманитарные макароны/тушёнку на водку.
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:01
Каким образом узнали о покупке? Особенно если допустить, что покупка могла быть за наличку
Всё IMHO
Додано: Чет 19 кві, 2018 22:09
Додано: П'ят 20 кві, 2018 01:11
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:58
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:20
Ну как сказать. И то и то зло. Дотации получают все, а субсидии только те кто типа нуждаются. Я например, не согласен что за мои налоги кормятся лентяи и всякие хитрожопые. У нас как бы не коммунизм.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:29
Если хочешь получать субсидию, надо уходить в тень. Зарплата только в конверте,никаких кредитов, все покупки только за наличку, в интернет-магазинах заказы всегда на вымышленные ФИО (а лучше на Порошенко П.А ) с самовывозом.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:34
Какая-то неправдоподобная цифра для одной семьи, скорее всего на них приходили забугорные отправления, или просто их имена использовали, или они сами занимались перепродажей. И таможня слила информацию.
Додано: Нед 22 кві, 2018 14:53
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