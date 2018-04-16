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Омелян хоче пересадити
українців на літаки

Омелян хоче пересадити українців на літаки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:08

Омелян хоче пересадити українців на літаки

Пропонуємо до обговорення:
З початку року українські авіакомпанії почали перевозити на 12,7% більше пасажирів.

Дивися повний текст Омелян хоче пересадити українців на літаки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:09

А в индивидуальном порядке на частные дроны - и дороги делать и латать не надо.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:18

пан министер подзабыыл- не на самолеты, а в гиперлупы
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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