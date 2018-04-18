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Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін в ході прес-конференції в четвер.
Дивися повний текст Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:13
Хотя бы до 400-500К поднимите уже в этом году - давно ведь уже пора.
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