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Гарантована сума відшкодування
вкладів може вирости - ФГВФО

Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:13

Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін в ході прес-конференції в четвер.

Дивися повний текст Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:13

Хотя бы до 400-500К поднимите уже в этом году - давно ведь уже пора.
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