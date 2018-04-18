Про це повідомив директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін в ході прес-конференції в четвер.
Дивися повний текст Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 15:13
Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:46
В 2012 році 200 000 грн., це приблизно 25 000 баксів. На сьогодні потрібно цю суму підняти до 700-800 штук гривен!
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