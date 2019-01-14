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Гарантована сума відшкодування
вкладів може вирости - ФГВФО

Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:13

Гарантована сума відшкодування вкладів може вирости - ФГВФО

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив директор-розпорядник ФГВФО Костянтин Ворушилін в ході прес-конференції в четвер.

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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 15:13

Хотя бы до 400-500К поднимите уже в этом году - давно ведь уже пора.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:46

В 2012 році 200 000 грн., це приблизно 25 000 баксів. На сьогодні потрібно цю суму підняти до 700-800 штук гривен!
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Та хоч би 300 вже і 500 наступного року ! Ну, пора ж давно !!!
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 17:25

Что вы тут заныли "хотя бы". "хоч би". Миллион, не меньше!
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