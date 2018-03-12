Україна впродовж квітня наростила імпорт природного газу майже в три рази - з 5 млн куб. м на початку місяця до 13,2 млн куб. м 14-17 квітня.
Дивися повний текст Україна збільшила імпорт газу втричі.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 16:03
Україна збільшила імпорт газу втричі
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Дивися повний текст Україна збільшила імпорт газу втричі.
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:03
Венгры, все таки, молодцы. Добывая 1800 млн. кубов в год (или чуть менее 5 млн. кубов в день) , потребляя в 5 раз больше, как минимум половину добычи на Украину гонит. Боится, видать, самой сильной армии на континенте. Да и весьмирснами, как никак.
В Европу через жony!
Додано: Чет 19 кві, 2018 16:26
Re: Україна збільшила імпорт газу втричі
Словаки тоже молодцы. При добыче 2,5 млн. куб. в сутки умудряются 9,4 млн. куб. поставлять в Украину!
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:01
Панам газовим знавцям варто було б зрозуміти різницю між країною-транзитером і країною-продавцем. Словаччина і Угорщина постачають через свою територію та прикордонний інтерконектор газ європейських компаній, так само як Україна постачає в Словаччину газ, протранзитований з Росії.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:13
И кто "країна-продавець"?
Всё IMHO
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:39
Вкладчик1234, країни нема. Є комерційні компанії-продавці. У 2017 році їх було 13.
Додано: Чет 19 кві, 2018 18:26
Может пан - газовый знаток расскажет откуда берется газ в Словакии? Кто его туда поставляет?
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