Україна збільшила імпорт газу втричі

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:33
zakr, именно поэтому в марте прошла акция "прикрути", так?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|