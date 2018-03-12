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Україна збільшила імпорт газу втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:33
zakr
, именно поэтому в марте прошла акция "прикрути", так?
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RomanTik
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:25
RomanTik написав:
zakr, именно поэтому в марте прошла акция "прикрути", так?
"прикрути" провели что-бы хватило давления газа для транзита в Европу,так как ваши любимые кацапчики не соблюдая контракт не создали положенного для транзита давления в самые морозные дни
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zakr
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:53
труба нужна только для рос.газа. а они не соблюдают контракт
Зачем нужна труба?
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sal
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:59
valme написав: Sharpe написав:
Панам газовим знавцям варто було б зрозуміти різницю між країною-транзитером і країною-продавцем. Словаччина і Угорщина постачають через свою територію та прикордонний інтерконектор газ європейських компаній, так само як Україна постачає в Словаччину газ, протранзитований з Росії.
Может пан - газовый знаток расскажет откуда берется газ в Словакии? Кто его туда поставляет?
Да шо вам не понятно-марсияне поставляют
Надо вообще ни чего ни понимать,чтобы задавать такие вопросы.Что не понятно усё идет из Роттердама и газ, и нефть, и уголь и.....
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pohl-elena
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:03
sal написав:
труба нужна только для рос.газа. а они не соблюдают контракт
Зачем нужна труба?
Труба нужна чтобы наши ....(даже не знаю как их назвать) могли на Мальдивах та на Канарах проводить свои заседания
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:45
sal написав:
труба нужна только для рос.газа. а они не соблюдают контракт Зачем нужна труба?
соблюдает россия контракт или нет ,но пару миллиардов долл в бюджет Украины это пока дает ,значит надо пользоваться , желательно их рационально использовать с пользой для Украины , а не для воров у "кормушки"
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zakr
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