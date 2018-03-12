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Україна збільшила
імпорт газу втричі

Україна збільшила імпорт газу втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:33

zakr, именно поэтому в марте прошла акция "прикрути", так? :mrgreen:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:25

  RomanTik написав:zakr, именно поэтому в марте прошла акция "прикрути", так?

"прикрути" провели что-бы хватило давления газа для транзита в Европу,так как ваши любимые кацапчики не соблюдая контракт не создали положенного для транзита давления в самые морозные дни
zakr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:53

Re: прикрути

труба нужна только для рос.газа. а они не соблюдают контракт
Зачем нужна труба?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:59

  valme написав:
  Sharpe написав:Панам газовим знавцям варто було б зрозуміти різницю між країною-транзитером і країною-продавцем. Словаччина і Угорщина постачають через свою територію та прикордонний інтерконектор газ європейських компаній, так само як Україна постачає в Словаччину газ, протранзитований з Росії.


Может пан - газовый знаток расскажет откуда берется газ в Словакии? Кто его туда поставляет?

Да шо вам не понятно-марсияне поставляют
Надо вообще ни чего ни понимать,чтобы задавать такие вопросы.Что не понятно усё идет из Роттердама и газ, и нефть, и уголь и.....
pohl-elena
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  sal написав:труба нужна только для рос.газа. а они не соблюдают контракт
Зачем нужна труба?

Труба нужна чтобы наши ....(даже не знаю как их назвать) могли на Мальдивах та на Канарах проводить свои заседания
pohl-elena
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:45

  sal написав:труба нужна только для рос.газа. а они не соблюдают контракт Зачем нужна труба?

соблюдает россия контракт или нет ,но пару миллиардов долл в бюджет Украины это пока дает ,значит надо пользоваться , желательно их рационально использовать с пользой для Украины , а не для воров у "кормушки"
zakr
 
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  #<12
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