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Україна збільшила
імпорт газу втричі

Україна збільшила імпорт газу втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:33

zakr, именно поэтому в марте прошла акция "прикрути", так? :mrgreen:
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:25

  RomanTik написав:zakr, именно поэтому в марте прошла акция "прикрути", так?

"прикрути" провели что-бы хватило давления газа для транзита в Европу,так как ваши любимые кацапчики не соблюдая контракт не создали положенного для транзита давления в самые морозные дни
zakr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:53

Re: прикрути

труба нужна только для рос.газа. а они не соблюдают контракт
Зачем нужна труба?
sal
 
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  valme написав:
  Sharpe написав:Панам газовим знавцям варто було б зрозуміти різницю між країною-транзитером і країною-продавцем. Словаччина і Угорщина постачають через свою територію та прикордонний інтерконектор газ європейських компаній, так само як Україна постачає в Словаччину газ, протранзитований з Росії.


Может пан - газовый знаток расскажет откуда берется газ в Словакии? Кто его туда поставляет?

Да шо вам не понятно-марсияне поставляют
Надо вообще ни чего ни понимать,чтобы задавать такие вопросы.Что не понятно усё идет из Роттердама и газ, и нефть, и уголь и.....
pohl-elena
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:03

  sal написав:труба нужна только для рос.газа. а они не соблюдают контракт
Зачем нужна труба?

Труба нужна чтобы наши ....(даже не знаю как их назвать) могли на Мальдивах та на Канарах проводить свои заседания
pohl-elena
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:45

  sal написав:труба нужна только для рос.газа. а они не соблюдают контракт Зачем нужна труба?

соблюдает россия контракт или нет ,но пару миллиардов долл в бюджет Украины это пока дает ,значит надо пользоваться , желательно их рационально использовать с пользой для Украины , а не для воров у "кормушки"
zakr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:01

  pohl-elena написав:Да шо вам не понятно-марсияне поставляют
Надо вообще ни чего ни понимать,чтобы задавать такие вопросы.Что не понятно усё идет из Роттердама и газ, и нефть, и уголь и.....


По документам
Газ из Словении
Уголь из Швейцарии
Нефть из Белоруссии
Бензин из Литвы

Осталось только уран для АЭС закупать через Люксембург...
Не знаю, что это Энергоатом так тормозит и напрямую проводит закупки из России.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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