RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Київстар» змінює тарифи

«Київстар» змінює тарифи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:04

Re: «Київстар» змінює тарифи

Водафон сам поміняв ще мтс-івський тарифний план по одному з сімейних номерів на лайт+ і дали в подарунок 20 грн. бонусів. Думав доплатити ще чуток на 1 міс., але оператор хоче 40 грн. грошима. Відповідно зараз не знімаються гроші ні з бонусного рахунку ні з основного на абонку, а тільки на дзвінки. Так що варіант поміняти тар. план, але не вносити повністю всю суму. Тоді знову ж таки за мінімум коштів рік номер утримається з можливістю дзвінка.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 19.04.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 23:51

Re: «Київстар» змінює тарифи

Якщо рахунок не поповнювати на 40 грн, то у тарифі Лайт+ "Плата за безлімітні дзвінкі в мережі Vodafone Україна – 3 грн, знімається щоденно не залежно від користування" - пряма цитата з сайту.

Поки що тільки Київстар ще не перевів на тариф з примусовою щоденною оплатою послуг, якщо на рахунку недостатньо коштів для оплати місячного пакету.
Giroi
 
Повідомлень: 208
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8139 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 12:22

Giroi Київстар два мої тарифні плани "покращив" і успішно постягав залишки коштів на щоденну абонплату
Протягом дня ви можете користуватися безлімітними дзвінками в мережі Київстар та 100 МБ мобільного інтернету. Плата за пакет послуг на день – 5 грн – зніматиметься автоматично з 00:00 до 03:00 при наявності достатньої суми на рахунку.
Ви отримаєте SMS-повідомлення про нарахування щоденного обсягу послуг. https://kyivstar.ua/uk/mm/tariffs/prepaid/unlimtalks


За випадок з Лайт + - історія з життя яка поки продовжується, після переведення оператором в цей пакет поки що щоденна плата не стягується і ось чому:
Vodafone Light+, після безкоштовного переводу поповніть, будь-ласка, рахунок на суму від 40 грн (крім послуги "Переказ грошей"), для підключення умов тарифу, до обов`язкового поповнення діють базові умови тарифи. Надалі користуйтесь пакетом послуг на місяць за 40 грн.: безлімітні дзвінки в мережі Vodafone Україна, 500 мегабайт 3G/2G Інтернету, 30 хв. для дзвінків на інші мережі України та 50 SMS/MMS повідомлень на всі мобільні мережі України за 1,50 грн в день користування , або денними тарифами.
Vodafone Light після безкоштовного переводу будуть діяти наступні умови: безлімітні дзвінки в мережі Vodafone Україна за 2 грн в день користування http://www.mts.ua/ua/mobile/tariffs/pro ... 27-11-2017
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 19.04.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 14:08

Re: «Київстар» змінює тарифи

Все просто, тебе перевели на Лайт, а мене на Лайт+
Giroi
 
Повідомлень: 208
З нами з: 03.11.15
Подякував: 8139 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:27

Техническому прогрессу УРА! 3G. 4G. роуминг, прочие "прибамбасы" -это великолепно (для тех, кому это нужно). А кто-нибудь вспомнил о "социальных" абонентах (пенсионеры и т.д.), у которых телефоны "от царя Гороха" (Nokia, Samsung и т.п.) без Интернета только для звонков своим знакомым и близким? "Киевстар" меняет тарифы с обязательным удорожанием, при этом в СМС пообещали 3000 МБ Интернета в месяц! (Куда их "воткнуть" в мой маленький телефон?) Ребята (хозяева сети), включите свою совесть!
rgerar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 19:57

  Giroi написав:Все просто, тебе перевели на Лайт, а мене на Лайт+


Також запит *101# показує лайт+, але щоденної абонки нема, думаю тому що не було одноразового поповнення на 40 грн. Оператори деколи роздають на халяву "блудним дітям"
Як мобільні оператори повертають втрачених абонентів
Як повертає втрачених абонентів «Vodafone Україна»?

Раніше вищезгаданий оператор заохочував абонентів грошовими бонусами. Іноді доходило до нереального: за поповнення рахунку на 5 грн можна було отримати 100 бонусних гривень (не плутати з бонусними балами), які діяли один місяць з дати нарахування. Щоправда на тому вся лояльність і закінчувалася: використав абонент гроші чи ні, а після місяця – все як було: той самий тариф, ті самі умови і більше ніяких пропозицій.

Та тепер оператор пішов іншим шляхом, і асортимент «приманок» в нього суттєво поліпшився: іноді «приманкою» є бонусні гроші, а іноді й перехід на якийсь з порівняно дешевих архівних тарифів. Тобто для всіх абонентів якийсь тариф закривають, але тим, кого хочуть повернути, дозволяють впродовж обмеженого часу на них підключитися.

Як дізнатися про пропозицію?

Після появи у мережі наберіть зі свого телефону 111, далі натисніть 1 і потім 9;
чекайте інформаційного SMS, хоча практика показує, що краще телефонувати.
Як повертає втрачених абонентів «Київстар»?

Найефективніше впливає на втрачених абонентів «Київстар». Схоже, там розуміють, що приманки, які діють кілька днів чи один місяць, не тримають абонента, йому треба щось більше. І це «більше» «Київстар» знайшов: це спеціальні тарифні плани, перехід на які відкривається або тим, хто довго (понад 2 місяці) не платив, або й взагалі не з’являвся в мережі за такий же час. Ну або ще тим, кого переводять на інші – новіші тарифи. Тому ця інформація буде цікава всім абонентам «Київстар», а не лише тим, хто довго не платив чи не з’являвся в мережі.

Перевага цих лояльних тарифних планів у тому, що за порівняно з іншими меншу абонплату надається значно більший пакет послуг. Щоправда, на тлі загального підвищення усіх тарифів у «Київстарі» для нових абонентів пропонуються вже «лояльні» тарифні плани з трохи дорожчою вартістю і дещо меншим пакетом послуг. Та у порівнянні зі звичайними тарифними планами «лояльні» тарифні плани все одно дешевші.

Як дізнатися про пропозицію?

Зателефонуйте на 466 або 477 і дотримуйтеся голосових підказок. Віднайдіть пункт «Тарифи по Україні та за кордон» (якщо 466) або «Заміна тарифного плану» (якщо 477) і прослухайте список «рекомендованих тарифів»;
чекайте інформаційного SMS-повідомлення, але практика показує, що краще телефонувати.
Пам’ятайте, щоб не переплачувати зайвого, необхідно знати все про свій тарифний план. https://zaxid.net/yak_mobilni_operatori ... v_n1457446
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 19.04.12
Подякував: 20 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 11:40

Киевстар в своём мире, цену увеличивают, сами меняют для пользователей тарифы в сторону увеличения, а 4G не везде, а во многих местах скатывается до EDGE.
Надо будет утопить сим-карту киевстара в самой глубокой луже.
nordoka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 19:41

  nordoka написав:Киевстар в своём мире, цену увеличивают, сами меняют для пользователей тарифы в сторону увеличения, а 4G не везде, а во многих местах скатывается до EDGE.
Надо будет утопить сим-карту киевстара в самой глубокой луже.

да, с 50 грн принудительно на 75 грн ... ,либо уменьшай количество услуг раза в 4 и плати 55 грн
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 323
З нами з: 12.08.17
Подякував: 648 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:20

Киевстар конечно впечатляет, брала на 3G Star роутер, так проверила всех операторов, Киевстар лучше всех дал скорость
veros1976
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 08:49

Re: «Київстар» змінює тарифи

veros1976 написав:Киевстар конечно впечатляет, брала на 3G Star роутер, так проверила всех операторов, Киевстар лучше всех дал скорость
Кроме качества аппаратуры там много составляющих, например, удаленность от вышек каждого конкретного оператора в момент ваших замеров, количество пользователей на моменте.
Я пользуюсь интернетом от всех трех операторов, в каком то районе быстрее Киевстар, где то Водафон, но в основном на Лайфе, он стабильнее в среднем. Наверное, еще от города многое зависит.
freeze
4
 
Повідомлень: 8285
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2362 раз.
Подякували: 3276 раз.
 
Профіль
13
1
1
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Житомирі підвищили тарифи на опалення та гарячу воду
R2 » Чет 18 жов, 2018 08:42
0 8
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 жов, 2018 08:42
R2
Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість... 1, 2, 3
R2 » Вів 10 кві, 2018 19:28
26 2523
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 жов, 2018 16:56
fatadarata1987
Дороге паливо: таксисти підвищили тарифи 1, 2
R2 » Вів 12 гру, 2017 17:35
12 1594
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 жов, 2018 13:36
Волгарь

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13888)
18.10.2018 09:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.