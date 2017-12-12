«Київстар» змінює тарифи

Як мобільні оператори повертають втрачених абонентівЯк повертає втрачених абонентів «Vodafone Україна»?Раніше вищезгаданий оператор заохочував абонентів грошовими бонусами. Іноді доходило до нереального: за поповнення рахунку на 5 грн можна було отримати 100 бонусних гривень (не плутати з бонусними балами), які діяли один місяць з дати нарахування. Щоправда на тому вся лояльність і закінчувалася: використав абонент гроші чи ні, а після місяця – все як було: той самий тариф, ті самі умови і більше ніяких пропозицій.Та тепер оператор пішов іншим шляхом, і асортимент «приманок» в нього суттєво поліпшився: іноді «приманкою» є бонусні гроші, а іноді й перехід на якийсь з порівняно дешевих архівних тарифів. Тобто для всіх абонентів якийсь тариф закривають, але тим, кого хочуть повернути, дозволяють впродовж обмеженого часу на них підключитися.Як дізнатися про пропозицію?Після появи у мережі наберіть зі свого телефону 111, далі натисніть 1 і потім 9;чекайте інформаційного SMS, хоча практика показує, що краще телефонувати.Як повертає втрачених абонентів «Київстар»?Найефективніше впливає на втрачених абонентів «Київстар». Схоже, там розуміють, що приманки, які діють кілька днів чи один місяць, не тримають абонента, йому треба щось більше. І це «більше» «Київстар» знайшов: це спеціальні тарифні плани, перехід на які відкривається або тим, хто довго (понад 2 місяці) не платив, або й взагалі не з’являвся в мережі за такий же час. Ну або ще тим, кого переводять на інші – новіші тарифи. Тому ця інформація буде цікава всім абонентам «Київстар», а не лише тим, хто довго не платив чи не з’являвся в мережі.Перевага цих лояльних тарифних планів у тому, що за порівняно з іншими меншу абонплату надається значно більший пакет послуг. Щоправда, на тлі загального підвищення усіх тарифів у «Київстарі» для нових абонентів пропонуються вже «лояльні» тарифні плани з трохи дорожчою вартістю і дещо меншим пакетом послуг. Та у порівнянні зі звичайними тарифними планами «лояльні» тарифні плани все одно дешевші.Як дізнатися про пропозицію?Зателефонуйте на 466 або 477 і дотримуйтеся голосових підказок. Віднайдіть пункт «Тарифи по Україні та за кордон» (якщо 466) або «Заміна тарифного плану» (якщо 477) і прослухайте список «рекомендованих тарифів»;чекайте інформаційного SMS-повідомлення, але практика показує, що краще телефонувати.Пам’ятайте, щоб не переплачувати зайвого, необхідно знати все про свій тарифний план.