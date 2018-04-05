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Укртрансгаз акціонер оцінив
на рівні 328 мільярдів

Укртрансгаз акціонер оцінив на рівні 328 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:15

Укртрансгаз акціонер оцінив на рівні 328 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" затвердив ринкову вартість основних засобів ПАТ "Укртрансгаз" на рівні 327,921 млрд грн.

Дивися повний текст Укртрансгаз акціонер оцінив на рівні 328 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:15

Вы репостите ОДНУ новость по несколько раз, заголовки разные. Прочитать копируемое, извилиной шевельнуть некогда?
7 Г. ТОМУ - E&Y підрахувала вартість української ГТС https://news.finance.ua/ua/news/-/424869/ey-pidrahuvala-vartist-ukrayinskoyi-gts
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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