НАК "Нафтогаз України" затвердив ринкову вартість основних засобів ПАТ "Укртрансгаз" на рівні 327,921 млрд грн.
Дивися повний текст Укртрансгаз акціонер оцінив на рівні 328 мільярдів.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:15
Укртрансгаз акціонер оцінив на рівні 328 мільярдів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укртрансгаз акціонер оцінив на рівні 328 мільярдів.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:15
Вы репостите ОДНУ новость по несколько раз, заголовки разные. Прочитать копируемое, извилиной шевельнуть некогда?
7 Г. ТОМУ - E&Y підрахувала вартість української ГТС https://news.finance.ua/ua/news/-/424869/ey-pidrahuvala-vartist-ukrayinskoyi-gts
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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