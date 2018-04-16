Про це заявив член НКЦПФР Олександр Панченко.
Дивися повний текст Другий рівень пенсійної системи може запрацювати з 2019 року.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 17:30
Другий рівень пенсійної системи може запрацювати з 2019 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Другий рівень пенсійної системи може запрацювати з 2019 року.
Додано: Чет 19 кві, 2018 17:31
А я вот считаю, что лайфовое страхование не заработает. Люди будут уклоняться от него, как смогут. К слову, будет еще один мотив уклоняться от официального трудоустройства (поскольку двумя процентами отчислений дело не ограничится, страховым покажется мало)
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