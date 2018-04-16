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Другий рівень пенсійної системи
може запрацювати з 2019 року

Другий рівень пенсійної системи може запрацювати з 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:30

Другий рівень пенсійної системи може запрацювати з 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив член НКЦПФР Олександр Панченко.

Дивися повний текст Другий рівень пенсійної системи може запрацювати з 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 17:31

А я вот считаю, что лайфовое страхование не заработает. Люди будут уклоняться от него, как смогут. К слову, будет еще один мотив уклоняться от официального трудоустройства (поскольку двумя процентами отчислений дело не ограничится, страховым покажется мало)
max_us_ua
 
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