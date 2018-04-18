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В Україні майже третина
працюючих банків порушують...

В Україні майже третина працюючих банків порушують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 18:19

В Україні майже третина працюючих банків порушують...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані НБУ про виконання банками економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції.

Дивися повний текст В Україні майже третина працюючих банків порушують нормативи – НБУ.
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