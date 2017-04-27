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Італієць зрадів величезній
спадшині, але на нього чекав...

Італієць зрадів величезній спадшині, але на нього чекав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:11

Італієць зрадів величезній спадшині, але на нього чекав...

Пропонуємо до обговорення:
Житель Італії на ім'я Луїджі отримав у спадок кілька квартир, портфель акцій, рахунки з великими сумами грошей, а також виявив сейф з 3 млрд італійських лір, які банк відмовився обмінювати.

Дивися повний текст Італієць зрадів величезній спадшині, але на нього чекав "сюрприз".
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:11

а в Германии банки до сих пор принимают к обмену марки...
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