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Італієць зрадів величезній спадшині, але на нього чекав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:11
Пропонуємо до обговорення:
Житель Італії на ім'я Луїджі отримав у спадок кілька квартир, портфель акцій, рахунки з великими сумами грошей, а також виявив сейф з 3 млрд італійських лір, які банк відмовився обмінювати.
Дивися повний текст Італієць зрадів величезній спадшині, але на нього чекав "сюрприз"
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:11
а в Германии банки до сих пор принимают к обмену марки...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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