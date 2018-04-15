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Українці підписали мільйон
декларацій з лікарями, - МОЗ

Українці підписали мільйон декларацій з лікарями, - МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:33

Українці підписали мільйон декларацій з лікарями, - МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
Українці підписали мільйон декларацій з лікарями. Про це у Twitter повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 19:33

Оце результат,оце покращення пересічним.Пройшло три тижня,а декларацій вже мільон.Стільки здоров'я прибавилось!.
sena_2008atp
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