Українці підписали мільйон декларацій з лікарями. Про це у Twitter повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.
Дивися повний текст Українці підписали мільйон декларацій з лікарями, - МОЗ.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 19:33
Українці підписали мільйон декларацій з лікарями, - МОЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці підписали мільйон декларацій з лікарями, - МОЗ.
Додано: Чет 19 кві, 2018 19:33
Оце результат,оце покращення пересічним.Пройшло три тижня,а декларацій вже мільон.Стільки здоров'я прибавилось!.
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