Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив активізувати роботу щодо легалізації неформальної зайнятості та детінізації заробітної плати.
Дивися повний текст Розенко доручив прискорити роботу з легалізації зарплат.
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Додано: Чет 19 кві, 2018 20:24
Розенко доручив прискорити роботу з легалізації зарплат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко доручив прискорити роботу з легалізації зарплат.
Додано: Чет 19 кві, 2018 20:24
снижайте ставку ЕСВ с 22% до 15% хотя бы и можете повышать минималку еще на 500-1000 грн.
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