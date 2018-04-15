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Розенко доручив прискорити
роботу з легалізації зарплат

Розенко доручив прискорити роботу з легалізації зарплат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:24

Розенко доручив прискорити роботу з легалізації зарплат

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив активізувати роботу щодо легалізації неформальної зайнятості та детінізації заробітної плати.

Дивися повний текст Розенко доручив прискорити роботу з легалізації зарплат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 20:24

снижайте ставку ЕСВ с 22% до 15% хотя бы и можете повышать минималку еще на 500-1000 грн.
fishman
 
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