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У Великобританії екс-дружина бізнесмена Фархада Ахмедова...
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:56
Пропонуємо до обговорення:
Суд Лондона зобов'язав російського підприємця Фархада Ахмедова передати у власність екс-дружині Тетяні яхту вартістю $492 млн в рамках шлюборозлучного процесу, повідомило в четвер агентство Bloomberg.
Дивися повний текст У Великобританії екс-дружина бізнесмена Фархада Ахмедова відсудила у нього яхту вартістю $492 млн
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:57
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:22
magneet написав:
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Если продать. А содержать такую она не потянет.
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