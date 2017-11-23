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У Великобританії екс-дружина
бізнесмена Фархада Ахмедова...

У Великобританії екс-дружина бізнесмена Фархада Ахмедова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:56

У Великобританії екс-дружина бізнесмена Фархада Ахмедова...

Пропонуємо до обговорення:
Суд Лондона зобов'язав російського підприємця Фархада Ахмедова передати у власність екс-дружині Тетяні яхту вартістю $492 млн в рамках шлюборозлучного процесу, повідомило в четвер агентство Bloomberg.

Дивися повний текст У Великобританії екс-дружина бізнесмена Фархада Ахмедова відсудила у нього яхту вартістю $492 млн.
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Джекпот... ))
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  magneet написав:Джекпот... ))

Если продать. А содержать такую она не потянет.
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