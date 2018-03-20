Протягом трьох місяців відбуватиметься перевірка нових або відремонтованих доріг у 2016-2017 роках.
Дивися повний текст Покарають і замовників, і виконавців: Луценко дав старт перевірці доріг.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:15
Покарають і замовників, і виконавців: Луценко дав старт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Покарають і замовників, і виконавців: Луценко дав старт перевірці доріг.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:15
..правильнее было бы уточнить: среди "и заказчиков, и исполнителей" найдут НЕ-членов БПП//Нар.фронта и..ессно "накажут" (кто не сможет откупиться: денежкой, полит.поддержкой и т.п.)
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:33
Re: покарають
А замовники кто?) народ
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:16
Делайте что хотите, где дороги, за что мы платим? Почему после оплаты всех возможных и невозможных налогов, мы должны ездить по этим ямам?!
С такими дорогами вообще не должно быть никаких разговоров об оплате налогов при покупке авто, НЕ ЗА ЧТО их платить.
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