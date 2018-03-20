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Покарають і замовників, і
виконавців: Луценко дав старт...

Покарають і замовників, і виконавців: Луценко дав старт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:15

Покарають і замовників, і виконавців: Луценко дав старт...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом трьох місяців відбуватиметься перевірка нових або відремонтованих доріг у 2016-2017 роках.

Дивися повний текст Покарають і замовників, і виконавців: Луценко дав старт перевірці доріг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:15

..правильнее было бы уточнить: среди "и заказчиков, и исполнителей" найдут НЕ-членов БПП//Нар.фронта и..ессно "накажут" (кто не сможет откупиться: денежкой, полит.поддержкой и т.п.)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:51

это только воздух сотрясают - наказанных пока никто не видет
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:33

Re: покарають

А замовники кто?) народ
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:07

Опять по спортивному принципу? Поймал, сфоткал, отпустил?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:16

Делайте что хотите, где дороги, за что мы платим? Почему после оплаты всех возможных и невозможных налогов, мы должны ездить по этим ямам?!
С такими дорогами вообще не должно быть никаких разговоров об оплате налогов при покупке авто, НЕ ЗА ЧТО их платить.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:55

В 2017 отремонтировано менее 1% дорог Украины. Построено менее 0,3%. Контроль очень важен. "С жульем допустим надо бороться". Но для ощутимого результата финансирование необходимо увеличить в десять раз. А лоя этого необходимо ВВП поднять в несколько раз.
nik1
 
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