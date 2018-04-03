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Мінрегіон створить робгрупу
для перегляду будівельних...

Мінрегіон створить робгрупу для перегляду будівельних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:33

Мінрегіон створить робгрупу для перегляду будівельних...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства спільно з Офісом ефективного регулювання (BRDO) створить робочу групу для перегляду державних будівельних норм (ДБН), будівельних норм і правил (БНіП, прийняті в СРСР), державних стандартів (ДСТУ) в сфері будівництва.

Дивися повний текст Мінрегіон створить робгрупу для перегляду будівельних норм і стандартів.
R2
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надеемся что все сбудется побыстрее, и нормы не заставят себя ждать
ped4enko_mail
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:47

  ped4enko_mail написав:надеемся что все сбудется побыстрее, и нормы не заставят себя ждать

Какие нормы после того как строительную науку за 26 лет опустили ниже плинтуса. Люди понятия не имеющие о том сколько стоило создать СНиП в СССР лепят убожество под названием ДСТУ и ДБН из советских норм перемешанных с еврокодами. Честнее было бы перейти на европейские стандарты как африканская страна. Можно будет сэкономить на ещё недобитых НИИ и содержании Минрегионбуда
back in USSR
slavek
 
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