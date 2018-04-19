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Мін'юст придумав нові покарання
для неплатників аліментів

Мін'юст придумав нові покарання для неплатників аліментів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:08

Мін'юст придумав нові покарання для неплатників аліментів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

Дивися повний текст Мін'юст придумав нові покарання для неплатників аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:08

Запретить участи в выборах на основание не выплат алиментов?? В общем нарушение Конституционных прав человека Статья 70 -> Граждане Украины имеют право независимо от расы, цвета кожи, политических и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, языковых и других признаков.... .. в общем привет диктатура. Рехформаторы явно обезумели перед неизбежной кончиной в 2019 году))
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:46

  Джон написав:Запретить участи в выборах на основание не выплат алиментов?? В общем нарушение Конституционных прав человека Статья 70 -> Граждане Украины имеют право независимо от расы, цвета кожи, политических и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, языковых и других признаков.... .. в общем привет диктатура. Рехформаторы явно обезумели перед неизбежной кончиной в 2019 году))

Вы путаете право голоса и участие в выборах. Имеется в виду, должник не может выставлять на выборы свою кандидатуру - тут никакого нарушения конституционных прав нет. Правда, на кого рассчитано то?
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Faceless
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