Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
Дивися повний текст Мін'юст придумав нові покарання для неплатників аліментів.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:08
Мін'юст придумав нові покарання для неплатників аліментів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст придумав нові покарання для неплатників аліментів.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:08
Запретить участи в выборах на основание не выплат алиментов?? В общем нарушение Конституционных прав человека Статья 70 -> Граждане Украины имеют право независимо от расы, цвета кожи, политических и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, языковых и других признаков.... .. в общем привет диктатура. Рехформаторы явно обезумели перед неизбежной кончиной в 2019 году))
Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:46
Вы путаете право голоса и участие в выборах. Имеется в виду, должник не может выставлять на выборы свою кандидатуру - тут никакого нарушения конституционных прав нет. Правда, на кого рассчитано то?
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