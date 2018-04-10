Робота уряду за минулий рік може бути оцінена на "четвірку с плюсом". Про це заявила представник президента в парламенті, народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенко" (БПП) Ірина Луценко.
Дивися повний текст У Порошенка оцінили роботу уряду.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:13
У Порошенка оцінили роботу уряду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Порошенка оцінили роботу уряду.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:13
Ну если у нас оценку реформам дают те, кто жиреют на бюджетных харчах...
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