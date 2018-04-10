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У Порошенка оцінили
роботу уряду

У Порошенка оцінили роботу уряду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:13

У Порошенка оцінили роботу уряду

Пропонуємо до обговорення:
Робота уряду за минулий рік може бути оцінена на "четвірку с плюсом". Про це заявила представник президента в парламенті, народний депутат від фракції "Блоку Петра Порошенко" (БПП) Ірина Луценко.

Дивися повний текст У Порошенка оцінили роботу уряду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:13

Ну если у нас оценку реформам дают те, кто жиреют на бюджетных харчах...
Moimir
 
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