RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Французи хочуть конкурувати
з американцями і будувати...

Французи хочуть конкурувати з американцями і будувати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:36

Французи хочуть конкурувати з американцями і будувати...

Пропонуємо до обговорення:
Планується, що до кінця червня 2018 року компанія надасть пакетну пропозицію про співпрацю з Україною.

Дивися повний текст Французи хочуть конкурувати з американцями і будувати локомотиви для Укрзалізниці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81523
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:36

Почему Украина даже на словах не хочет строить?..
sal
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 25.03.16
Подякував: 314 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нібулон" почне будувати морські судна
R2 » Сер 18 кві, 2018 09:04
2 109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 09:42
mister-svet
У Мін'юсті хочуть ввести майнову відповідальність...
R2 » Пон 16 кві, 2018 22:00
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 10:54
adikali
Депутати хочуть ввести податок на упаковку
R2 » Чет 12 кві, 2018 13:25
2 112
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 15:35
anna_cargill123
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5988)
20.04.2018 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron