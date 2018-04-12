Планується, що до кінця червня 2018 року компанія надасть пакетну пропозицію про співпрацю з Україною.
Дивися повний текст Французи хочуть конкурувати з американцями і будувати локомотиви для Укрзалізниці.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:36
Французи хочуть конкурувати з американцями і будувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Французи хочуть конкурувати з американцями і будувати локомотиви для Укрзалізниці.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:15
На словах зрадофилов много не настроишь.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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