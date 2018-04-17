Сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg у Вашингтоні.
Дивися повний текст Данилюк допускає вихід України на борговий ринок до отримання чергового траншу МВФ - Bloomberg.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:39
Данилюк допускає вихід України на борговий ринок до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилюк допускає вихід України на борговий ринок до отримання чергового траншу МВФ - Bloomberg.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:39
Жесть, вместо того, чтобы занять на внутреннем рынке, скажем, под 5 проц., надо занимать на внешнем под 7 с лишним
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:44
Уже понятно что МВФ транш не даст, и скорее всего текущая программа будет остановлена.
А деньги-то нужны
Всё IMHO
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