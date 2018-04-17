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Данилюк допускає вихід України
на борговий ринок до...

Данилюк допускає вихід України на борговий ринок до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:39

Данилюк допускає вихід України на борговий ринок до...

Пропонуємо до обговорення:
Сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg у Вашингтоні.

Дивися повний текст Данилюк допускає вихід України на борговий ринок до отримання чергового траншу МВФ - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:39

Жесть, вместо того, чтобы занять на внутреннем рынке, скажем, под 5 проц., надо занимать на внешнем под 7 с лишним
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:44

Уже понятно что МВФ транш не даст, и скорее всего текущая программа будет остановлена.
А деньги-то нужны
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:09

Re: вихід України

  Вкладчик1234 написав:А деньги-то нужны

Экономика растет, добыча газа растет, экспорт растет. Мы самодостаточная страна. У нас все есть. Мы можем сами другим давать.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:31

Жесть, вместо того, чтобы занять на внутреннем рынке, скажем, под 5 проц

Вы забываете, что частный инвестор вряд ли одолжит деньги в валюте на 10-15 лет.
Волгарь
 
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