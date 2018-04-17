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Данилюк допускає вихід України на борговий ринок до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:39
Пропонуємо до обговорення:
Сказав він в інтерв'ю агентству Bloomberg у Вашингтоні.
Дивися повний текст Данилюк допускає вихід України на борговий ринок до отримання чергового траншу МВФ - Bloomberg
.
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R2
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:39
Жесть, вместо того, чтобы занять на внутреннем рынке, скажем, под 5 проц., надо занимать на внешнем под 7 с лишним
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max_us_ua
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 13:44
Уже понятно что МВФ транш не даст, и скорее всего текущая программа будет остановлена.
А деньги-то нужны
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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2
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:09
Вкладчик1234 написав:
А деньги-то нужны
Экономика растет, добыча газа растет, экспорт растет. Мы самодостаточная страна. У нас все есть. Мы можем сами другим давать.
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sal
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:31
Жесть, вместо того, чтобы занять на внутреннем рынке, скажем, под 5 проц
Вы забываете, что частный инвестор вряд ли одолжит деньги в валюте на 10-15 лет.
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Волгарь
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:56
А как же это:
https://news.finance.ua/ru/news/-/42489 ... na-ukrainu
Вчера, 13:00
Гройсман рассказал, как внешние долги давят на Украину
Рост внешнего долга Украины является одной из главных экономических проблем страны. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с региональными СМИ, пишет Сегодня.
“Одной из самых главных проблем у нас с экономической точки зрения [является] проблема давления на государство внешних долгов, большинство из которых были накоплены до 2014 года”, – заявил Гройсман.
Глава правительства отметил, что только на обслуживание госдолга приходится тратить крупные суммы из бюджета.
“Фактически суммарный долг сегодня более 65 млрд долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики и с которым нам нужно бороться. Мы в этом году выделяем только 130 млрд гривен на то, чтобы обслуживать этот долг, а нам нужно еще возвращать средства”, – сказал Гройсман.
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yanyura
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