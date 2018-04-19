Пропонується ввести дві ціни.
Дивися повний текст "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на 65% - ЗМІ.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:08
"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на 65% - ЗМІ.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:08
Это так возвращают населению отсуженные деньги от Гаспрома? Предыдущие тарифы били то расчинаны относительно цены закупки на газ. Вот вам и результаты Майдана в платежках.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:28
Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:31
Re: "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...
Это уже Африка
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