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"Сюрприз" від Нафтогазу:
тариф на газ може злетіти на...

"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:08

"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...

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Дивися повний текст "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на 65% - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:08

Это так возвращают населению отсуженные деньги от Гаспрома? Предыдущие тарифы били то расчинаны относительно цены закупки на газ. Вот вам и результаты Майдана в платежках.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:12

Це уже Европа, или ещё пока нет?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:28

  Вкладчик1234 написав:Це уже Европа, или ещё пока нет?

Ну да, за это стоял майдан. ))
NoNaMe
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:31

Re: "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...

Это уже Африка
_nata_78
 
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