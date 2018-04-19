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"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:59
Вкладчик1234 написав:
Це уже Европа, или ещё пока нет?
если это европа, то вероятно что это её прямая кишка... :)
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:01
yevgenmuza написав:
Надо же, оказывается, что можно распределять газ собственной добычи, который принадлежит народу, по более низкой цене, если давать фиксированную социальную норму на человека. А как же коррупция? Уже пропала, можно заново субсидировать тарифы, а не домохозяйства?
Я бы сказал 3 куба на человека - еще и много...
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:03
_nata_78 написав:
Это уже Африка
В чем Африка? Где в Африке потребляют 3 куб.газа на человека?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:12
Нагнетайте больше зрады, больше! Ведь это не какой-то проект, это уже официально и прям завтра!
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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