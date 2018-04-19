"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...

Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:12

Нагнетайте больше зрады, больше! Ведь это не какой-то проект, это уже официально и прям завтра!

Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...