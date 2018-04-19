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"Сюрприз" від Нафтогазу:
тариф на газ може злетіти на...

"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:01

  yevgenmuza написав:Надо же, оказывается, что можно распределять газ собственной добычи, который принадлежит народу, по более низкой цене, если давать фиксированную социальную норму на человека. А как же коррупция? Уже пропала, можно заново субсидировать тарифы, а не домохозяйства?

Я бы сказал 3 куба на человека - еще и много...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:03

  _nata_78 написав:Это уже Африка

В чем Африка? Где в Африке потребляют 3 куб.газа на человека?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:12

Нагнетайте больше зрады, больше! Ведь это не какой-то проект, это уже официально и прям завтра!
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:04

Цякаво яка зарплатня буде у коболева при таких тарифах?Слава Україні.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:17

  Вкладчик1234 написав:Це уже Европа, или ещё пока нет?


"А если да - то что?"

Это просто в продолжение вашего вопроса, я к нему присоединяюсь.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:22

  Pegasmaster написав:
  link654 написав:Вот вам и результаты Майдана в платежках.

  NoNaMe написав:Ну да, за это стоял майдан. ))

  Вкладчик1234 написав:Це уже Европа, или ещё пока нет?

годные вбросы, продолжайте.
вентилятор на максимум, лопату побольше.

Это не вентилятор , а обещания Яценюка перед майданом
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:15

Коболев и компания не хотят ради эксперимента пожить полгодика на прожиточный минимум 1500 гривен?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:41

Re: "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...

Видно ушлепки совсем страх потеряли.
Black Jack - White Business
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