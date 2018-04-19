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"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:01
yevgenmuza написав:
Надо же, оказывается, что можно распределять газ собственной добычи, который принадлежит народу, по более низкой цене, если давать фиксированную социальную норму на человека. А как же коррупция? Уже пропала, можно заново субсидировать тарифы, а не домохозяйства?
Я бы сказал 3 куба на человека - еще и много...
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laa1999
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:03
_nata_78 написав:
Это уже Африка
В чем Африка? Где в Африке потребляют 3 куб.газа на человека?
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:12
Нагнетайте больше зрады, больше! Ведь это не какой-то проект, это уже официально и прям завтра!
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:04
Цякаво яка зарплатня буде у коболева при таких тарифах?Слава Україні.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:17
Вкладчик1234 написав:
Це уже Европа, или ещё пока нет?
"А если да - то что?"
Это просто в продолжение вашего вопроса, я к нему присоединяюсь.
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svetoch-10
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:22
Pegasmaster написав: link654 написав:
Вот вам и результаты Майдана в платежках.
NoNaMe написав:
Ну да, за это стоял майдан. ))
Вкладчик1234 написав:
Це уже Европа, или ещё пока нет?
годные вбросы, продолжайте.
вентилятор на максимум, лопату побольше.
Это не вентилятор , а обещания Яценюка перед майданом
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дэн
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:15
Коболев и компания не хотят ради эксперимента пожить полгодика на прожиточный минимум 1500 гривен?
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Scotch
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 22:41
Видно ушлепки совсем страх потеряли.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Суб 21 кві, 2018 08:10
ruvex написав:
Видно ушлепки совсем страх потеряли.
так и есть. Главное в заголовках наврать по соц норму посчитать нормальное минимальное потребление и повысить типо народ де*** ничего не заметят... по любому в среднем повысится на.. ну от 20% до 50% грубо говоря.
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Juna
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Додано: Суб 21 кві, 2018 09:16
Упал курс гривны или выросли цены на газ в мировых хабах? Нет, зато есть массовое бегство из страны трудоспособного населения, то есть уменьшение "кормовой базы" и обмельчание "кормушки реХформаторов" вот и пытаются ее наполнить как могут...
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Джон
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