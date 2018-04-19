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"Сюрприз" від Нафтогазу:
тариф на газ може злетіти на...

"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:48

  Scotch написав:Коболев и компания не хотят ради эксперимента пожить полгодика на прожиточный минимум 1500 гривен?

Коболеву и его компании ради эксперимента пожить полгодика на прожиточный минимум 1500 гривен в месяц? Да они в день имеют официального дохода в разы больше!!!
tyanavladna
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:24

Re: "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...

Непонятно, чем ватники недовольны? Газ из Европы, а следовательно европейского качества, не может стоить так же дешево, как какой-нибудь мокшанский. Так что все нормально! За что боролись..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:51

Не понимаю посему все так нервничают. По счетчику семья из 4 человек потребляет 6-7 кубов в месяц. Это в 2 раза меньше предлагаемой социальной нормы 3,3*4 = 13,2 куба.

PS Установка счетчика за свои уже окупилась за 2 года
ivsmvs84
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