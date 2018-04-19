Коболеву и его компании ради эксперимента пожить полгодика на прожиточный минимум 1500 гривен в месяц? Да они в день имеют официального дохода в разы больше!!!
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Додано: Суб 21 кві, 2018 13:48
Додано: Суб 21 кві, 2018 14:24
Re: "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...
Непонятно, чем ватники недовольны? Газ из Европы, а следовательно европейского качества, не может стоить так же дешево, как какой-нибудь мокшанский. Так что все нормально! За что боролись..
Додано: Суб 21 кві, 2018 14:51
Не понимаю посему все так нервничают. По счетчику семья из 4 человек потребляет 6-7 кубов в месяц. Это в 2 раза меньше предлагаемой социальной нормы 3,3*4 = 13,2 куба.
PS Установка счетчика за свои уже окупилась за 2 года
Додано: Суб 21 кві, 2018 15:36
ivsmvs84, а какие соц нормы для тех кто отапливается газом и как такое повышение ударит им по карману вы не подскажете?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
Додано: Суб 21 кві, 2018 16:01
ivsmvs84 У меня централизованное отопление и газовая колонка. Расход газа по счетчику 15 куб.м за 2 человека (в среднем), а зимой, когда вода течет ледяная и на ее обогрев нужно газа больше, то и до 20 куб.м доходит... (Духовкой в газовой плите пользуюсь только по праздникам)
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