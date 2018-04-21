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"Сюрприз" від Нафтогазу:
тариф на газ може злетіти на...

"Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 13:48

  Scotch написав:Коболев и компания не хотят ради эксперимента пожить полгодика на прожиточный минимум 1500 гривен?

Коболеву и его компании ради эксперимента пожить полгодика на прожиточный минимум 1500 гривен в месяц? Да они в день имеют официального дохода в разы больше!!!
tyanavladna
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:24

Re: "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...

Непонятно, чем ватники недовольны? Газ из Европы, а следовательно европейского качества, не может стоить так же дешево, как какой-нибудь мокшанский. Так что все нормально! За что боролись..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 14:51

Не понимаю посему все так нервничают. По счетчику семья из 4 человек потребляет 6-7 кубов в месяц. Это в 2 раза меньше предлагаемой социальной нормы 3,3*4 = 13,2 куба.

PS Установка счетчика за свои уже окупилась за 2 года
ivsmvs84
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 15:36

ivsmvs84, а какие соц нормы для тех кто отапливается газом и как такое повышение ударит им по карману вы не подскажете?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 16:01

ivsmvs84 У меня централизованное отопление и газовая колонка. Расход газа по счетчику 15 куб.м за 2 человека (в среднем), а зимой, когда вода течет ледяная и на ее обогрев нужно газа больше, то и до 20 куб.м доходит... (Духовкой в газовой плите пользуюсь только по праздникам)
tyanavladna
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 18:36

  tyanavladna написав:ivsmvs84 У меня централизованное отопление и газовая колонка. Расход газа по счетчику 15 куб.м за 2 человека (в среднем), а зимой, когда вода течет ледяная и на ее обогрев нужно газа больше, то и до 20 куб.м доходит... (Духовкой в газовой плите пользуюсь только по праздникам)

А отопление у тебя на дровах?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:06

  ivsmvs84 написав:Не понимаю посему все так нервничают. По счетчику семья из 4 человек потребляет 6-7 кубов в месяц. Это в 2 раза меньше предлагаемой социальной нормы 3,3*4 = 13,2 куба.

PS Установка счетчика за свои уже окупилась за 2 года

Сейчас установка квартирного счетчика окупится еще более ускоренными темпами. Потому как установка домовых счетчиков повлекла за собой абстрактные начисления на одну плиту по 50 кубов в месяц на 2-х человек. Менее полугода назад все начиналось с 17 кубов. Не ту страну назвали Гондурасом. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 21 кві, 2018 21:31

Re: "Сюрприз" від Нафтогазу: тариф на газ може злетіти на...

Наш Нафтогаз в плані доходів нічим не відрізняється від гаспрому
https://www.youtube.com/watch?v=3aQae4UTbmU
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 22 кві, 2018 16:29

  Juna написав:
  ruvex написав:Видно ушлепки совсем страх потеряли.


так и есть. Главное в заголовках наврать по соц норму посчитать нормальное минимальное потребление и повысить типо народ де*** ничего не заметят... по любому в среднем повысится на.. ну от 20% до 50% грубо говоря.


Народ действительно де*** так как верит этим .... которых кстати сам привел к власти. Народ вы что не видите что у нас нет ни .... ни ... а управляют нами дяди из за океана.
"Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным на полях министерской встречи G7 в Торонто. В ходе беседы Салливан призвал Киев создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ. Об этом сообщила представитель Госдепа Хезер Науэрт."
pohl-elena
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