Нова пошта тестує можливість доставки пошти за допомогою повноцінних безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Дивися повний текст Нова пошта почала тестувати новий спосіб доставки.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:47
Нова пошта почала тестувати новий спосіб доставки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова пошта почала тестувати новий спосіб доставки.
Додано: Суб 21 кві, 2018 08:12
Эм... а не окажется дешевле кому нужно купить дрона и самостоятельно?
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