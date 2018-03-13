RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Туреччина вивела з США
свій золотий запас

Туреччина вивела з США свій золотий запас
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:53

Туреччина вивела з США свій золотий запас

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Прайм з посиланням на річний звіт Центробанку Туреччини.

Дивися повний текст Туреччина вивела з США свій золотий запас.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81530
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:53

Негусто у Турции с золотом...
De Bil
 
Повідомлень: 294
З нами з: 22.11.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:10

А как же конспироложеские теории, что в США хранят не золото, а свинцовые слитки? :)
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 07.04.17
Подякував: 136 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:18

Они начали давать свои плоды. Нормально и трезвомыслящие страны всегда держат золото в собственных хранилищах, а не за морями. За морями держат те, кто думает о том как бы слинять если что и прибрать потом хотя бы часть запаса, подделав документы и подкупив зарубежных банкиров.

Золото все больше становится промышленным сырьем, спрос на которое растет с каждым годом в связи с электрификацией транспортных средств. Поэтому такое сало лучше перепрятать поближе. Да и зачем кормить американских банкиров, берущих плату за хранение. Там ведь тоже грабят банки и даже больше, чем везде.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 803
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1257 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:21

buratinyo, вы на торговый баланс и бюджетный дефицит США последних 2 месяцев взгляните...
Процесс пошел.
А немцам так все золото вывезти и не удалось, вопреки всем заявлениям, часть его, похоже, раздеребанена.
Напоминает события, которые предшествовали 15 августа 1971-го.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19715
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1128 раз.
Подякували: 1850 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна і Туреччина активізують реалізацію спільних...
R2 » Чет 12 кві, 2018 16:04
3 97
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 17:45
myshapiton
"Нафтогаз" покине свій офіс в центрі Києва
R2 » Вів 27 бер, 2018 11:55
6 283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 бер, 2018 21:32
Watcher
Українці зможуть перевірити свій робочий стаж через інтернет 1, 2
R2 » Вів 13 бер, 2018 12:57
10 671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 бер, 2018 01:33
max_us_ua
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.