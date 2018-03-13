Про це повідомляє Прайм з посиланням на річний звіт Центробанку Туреччини.
Дивися повний текст Туреччина вивела з США свій золотий запас.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:53
Туреччина вивела з США свій золотий запас
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Туреччина вивела з США свій золотий запас.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:10
А как же конспироложеские теории, что в США хранят не золото, а свинцовые слитки?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:18
Они начали давать свои плоды. Нормально и трезвомыслящие страны всегда держат золото в собственных хранилищах, а не за морями. За морями держат те, кто думает о том как бы слинять если что и прибрать потом хотя бы часть запаса, подделав документы и подкупив зарубежных банкиров.
Золото все больше становится промышленным сырьем, спрос на которое растет с каждым годом в связи с электрификацией транспортных средств. Поэтому такое сало лучше перепрятать поближе. Да и зачем кормить американских банкиров, берущих плату за хранение. Там ведь тоже грабят банки и даже больше, чем везде.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:21
buratinyo, вы на торговый баланс и бюджетный дефицит США последних 2 месяцев взгляните...
Процесс пошел.
А немцам так все золото вывезти и не удалось, вопреки всем заявлениям, часть его, похоже, раздеребанена.
Напоминает события, которые предшествовали 15 августа 1971-го.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:38
Давно пора. Доллар либеральный способ порабощения золотым миллиардом.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:40
типичный ватный мем для людей, которые потребляют готовые мысли из центра управления стадом, а не думают сами. порабощение - силовой процесс, он не может быт либеральным.
кого то насильно заставляют покупать доллары? еще скажите, что производители туалетной бумаги порабощают свободных людей, которые всегда пользовались бесплатными лопухами
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:42
сколько грамм золота в тесламодел ес, например? интересно, просветите
главное оружие рашистов - ложь
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