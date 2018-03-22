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Трамп різко відреагував на
рекордне подорожчання нафти

Трамп різко відреагував на рекордне подорожчання нафти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:58

Трамп різко відреагував на рекордне подорожчання нафти

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив президент США Дональд Трамп.

Дивися повний текст Трамп різко відреагував на рекордне подорожчання нафти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:58

Так и чо Саудовской Аравии еще чего неть надо у Дони прикупить?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:58

Так и чо Саудовской Аравии еще чего неть надо у Дони прикупить?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:22

Как всегда цирк. Трампон сам лоббирует нефтяников и уже очень давно.
hxbbgaf
 
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