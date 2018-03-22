Про це заявив президент США Дональд Трамп.
Дивися повний текст Трамп різко відреагував на рекордне подорожчання нафти.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:58
Трамп різко відреагував на рекордне подорожчання нафти
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Дивися повний текст Трамп різко відреагував на рекордне подорожчання нафти.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:22
Как всегда цирк. Трампон сам лоббирует нефтяников и уже очень давно.
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