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Китайці зібрали найдешевший
електрокар у світі

Китайці зібрали найдешевший електрокар у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:16

Китайці зібрали найдешевший електрокар у світі

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія SAIC-GM-Wuling показала свій компактний електромобіль Baojun E100. Він чимось нагадує смарт. А ціна його складе 5300 доларів. Це робить його найдешевшим електромобілем в світі.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:17

Умнички! для езды на работу-с работы, на ночь поставил на зарядку (на время сна посчитали хватит зарядки 7,5 часов)
holodlar
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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